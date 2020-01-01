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Второй случай за сутки: В Киеве из окна лицея выпал школьник

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Ранее сегодня из окна выпала девочка.
Ребенка увезли в Охматдет
Ребенка увезли в Охматдет
кадр из видео

В Киеве второй за сутки случай падения ребенка из окна. Сегодня днем с высоты второго этажа выпал 11-летний мальчик. Об этом сообщает ТСН.

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По информации журналистов, ребенок выпал из окна лицея, в котором учится. Скорая помощь доставила ребенка в “Охматдит“. О состоянии мальчика врачи не сообщают.

В учебном заведении инцидент комментируют обтекаемыми формулировками.

“Один из учеников лицея выпал из окна, ученик сейчас находится в больнице. Проводится расследование с участием правоохранительных органов. Пока не будет завершено расследование, никаких комментариев“, - заявили в администрации заведения.

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Телеграм-канал “Киев-Оперативный“ сообщил, что перед падением мальчик некоторое время стоял возле окна и что-то снимал на телефон, а затем неожиданно прыгнул вниз. В результате падения он получил тяжелые травмы ног и головы.

В полиции об этом инциденте пока не сообщают ничего.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве школьница выпала из окна. По данным полиции, 12-летняя девочка упала с высоты восьмого этажа.

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Теги: подростки, Киев, самоубийство
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