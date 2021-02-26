В Киеве заявили о росте безработицы среди молодых

На одно свободное место в столице претендуют по три соискателя, заявляют в службе занятости.

Каждый третий безработный в столице моложе 35 лет

Около трети зарегистрированных безработных в столице - молодые люди в возрасте до 35 лет, еще столько же граждан в возрасте от 35 до 44 лет. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в Киевском городском центре занятости.

Отмечается, что с начала 2021 года услугами Киевского городского центра занятости воспользовались 11 тыс. человек из числа молодежи. Среди безработной молодежи - 82% служащих, 16% рабочих и 2% лиц без профессии или таких, которые занимали места, не требующие специальной подготовки.

При этом 10,9% молодых безработных перед тем, как обратились в службу занятости, не работали больше года.

До потери работы большинство пришедших в центр занятости молодых людей работали в торговле, сферах авторемонта, госуправления и обороны, соцстрахования, а также финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, перерабатывающей промышленности.

"Основными причинами безработицы среди молодежи является недостаточный уровень взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, отсутствие у молодых специалистов необходимой квалификации и завышенные требования к заработной плате", - отмечают в городском центре занятости.

Специалисты отмечают, что на столичном рынке труда нагрузка на одно свободное рабочее место составляет три человека. При этом вакансий служащих мало (в среднем на 1 вакансию претендуют 7 служащих), ситуация же с рабочими специальностями обратная - количество вакансий значительно превышает количество претендентов на них.

Напомним, с начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут зарабатывать, как в Польше.

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