На столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке

Загорелись МАФы на улице Маршала Малиновского. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщалось.

В Киеве поздним вечером в воскресенье, 28 февраля, загорелся небольшой рынок на улице Маршала Малиновского. Пожарные более часа боролись с огнем, информирует Киев.Оперативный.

По словам очевидцев, загорелись МАФы.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалось.

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Ранее на киевском Подоле ночью загорелся склад, в котором хранились деревянная тара, поддоны и бумажные материалы. Обошлось без погибших и травмированных.

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