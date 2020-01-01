На столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке
Загорелись МАФы на улице Маршала Малиновского. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщалось.
В Киеве поздним вечером в воскресенье, 28 февраля, загорелся небольшой рынок на улице Маршала Малиновского. Пожарные более часа боролись с огнем, информирует Киев.Оперативный.
По словам очевидцев, загорелись МАФы.
О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалось.
Cмотрите фотогалерею: На столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке
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