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На столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке

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Загорелись МАФы на улице Маршала Малиновского. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщалось.
Рынок загорелся поздно вечером
Рынок загорелся поздно вечером
t.me/KyivOperativ

В Киеве поздним вечером в воскресенье, 28 февраля, загорелся небольшой рынок на улице Маршала Малиновского. Пожарные более часа боролись с огнем, информирует Киев.Оперативный.

По словам очевидцев, загорелись МАФы.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалось.

Ранее на киевском Подоле ночью загорелся склад, в котором хранились деревянная тара, поддоны и бумажные материалы. Обошлось без погибших и травмированных.

В Мукачево пожар уничтожил свинокомплекс

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Теги: Киев, Оболонь, рынок, МАФ, пожар
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Источник: korrespondent.net

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