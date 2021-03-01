В Киеве пешеход погиб под колесами двух автомобилей

Мужчина перебегал многополосную дорогу в неположенном месте. Он погиб мгновенно.

На столичном Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро Выдубичи, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом вечером в воскресенье сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, сначала его сбила легковушка, а потом переехал внедорожник, в результате чего он скончался на месте", - указано в сообщении.

Видео последствий аварии опубликовал Киев.Оперативный.

Ранее под Ровно пьяный водитель въехал в забор пансионата. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В Польше двое украинцев погибли в ДТП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet