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В Киеве пешеход погиб под колесами двух автомобилей

Комментариев: 1
Мужчина перебегал многополосную дорогу в неположенном месте. Он погиб мгновенно.

На столичном Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро Выдубичи, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом вечером в воскресенье сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, сначала его сбила легковушка, а потом переехал внедорожник, в результате чего он скончался на месте", - указано в сообщении.

Видео последствий аварии опубликовал Киев.Оперативный.

Ранее под Ровно пьяный водитель въехал в забор пансионата. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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Теги: Киев, ДТП, гибель, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    01.03.2021, 08:09
Оценка:  +8
СтальнаяКрыса
Наверное бухой этот пешеход. Видел похожее более десяти лет назад в Киеве, Харьковское шоссе, возле остановки Ярослава Гашека. Там бухая тётка перебежала половину шоссе, протрезвела малость, и не знала что делать. Позже её милиция забрала. Это было в час пик, я только из Форы вышел, трамвай ждал.
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