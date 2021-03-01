Для большого мегаполиса подобная эпидемиологическая обстановка является нормой, объяснил чиновник.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в какую зону карантина попадет Киев. Согласно прогнозам, столица может стать “оранжевой“ уже на следующей неделе. Слова Рубана передает РБК-Украина.

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Так, чиновник объяснил, что в данный момент в Киеве происходит рост заболеваемости коронавирусом. Однако он является прогнозируемым. Потому в столице выполняются необходимые противоэпидемиологические меры. Также в заведениях здравоохранения проводятся ревизии.

Что касается карантина, то существует риск попадания города в “оранжевую“ зону. Если это случится, то на следующей неделе, или же через неделю, считает Рубан.

“Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса — оранжевая зона это норма“, — сказал он.

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Глава Госпотребслужбы также добавил, что COVID-статистика в столице будет еще расти в марте и апреле. После этого начнется снижение количества заболевших.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области усилили карантин и закрыли все школы. Дети 1-11 классов будут учиться на “дистанционке“.