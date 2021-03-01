Две жительницы Киевщины организовали сеть по предоставлению интимных услуг

Организаторы постоянно меняли телефоны, номера и квартиры. "Час любви" девушек стоил клиентам до 1,5 тысячи гривен.

В столице полиция задержала двух жительниц Киевской области, которые подозреваются в организации незаконного бизнеса по оказанию интимных услуг, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Одна из женщин снимала квартиры и подыскивала кандидаток для занятия проституцией, а другая - принимала заказы от клиентов и координировала оплату интимных услуг. За организацию незаконного бизнеса по предоставлению сексуальных услуг сообщницам грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Организатором незаконного бизнеса является 42-летняя жительница Киевщины, которая сама арендовала квартиры. В них девушки предоставляли сексуальные услуги.

"Для реализации преступного умысла женщина сама занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Интернет, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками. Также ей помогала еще одна женщина - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг", - рассказал старший оперуполномоченный сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

По его словам, за час работы девушки брали с клиента от одной тысячи до 1,5 тысяч гривен.

Организаторы незаконного бизнеса в целях конспирации постоянно меняли мобильные телефоны вместе с номерами и арендованные квартиры.

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"Во время следственных действий изъяли вещественные доказательства преступной деятельности, а именно - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику", - добавил Гаврилюк.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Подозреваемые задержаны. Им сообщено о подозрении.

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