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В киевских парках начали ставить "антиманьячные" кнопки

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В случае изнасилования – просто нажмите на кнопку.
Антиманьячная кнопка
Антиманьячная кнопка
facebook.com/dtp.kiev.ua

В киевских парках и скверах начали устанавливать кнопки. Как сообщает “dtp.kiev.ua“, нажатием на кнопку можно включить громкую сирену и световой сигнал, что по идее должно отпугнуть преступника.

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“Когда нажимаешь на кнопку – включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования – нужно лишь добежать до кнопки“, - говорится в сообщении.

Впрочем, не все оказались рады такому нововведению. В комментариях под этим сообщением люди пишут о нелепости такого подхода в борьбе с преступностью. Другие же, наоборот, считают его полезным.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве будут судить сексуального маньяка. Он нападал на женщин в Голосеевском районе.

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Теги: маньяк, парк, Киев, изнасилование
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