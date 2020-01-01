В Киеве в авто иностранца нашли оружие и патроны
Столичные полицейские во время патрулирования Печерского района в автомобиле иностранного гражданина обнаружили два пистолета и патроны. Начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители обратили внимание на мужчину, который, стоя у своего авто и увидев полицию, выбросил под стоящий рядом автомобиль предмет, напоминающий пистолет. Полицейские остановили гражданина и вызвали следственно-оперативную группу.
"После осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова и патроны к нему. Кроме того, во время проверки транспортного средства правоохранители обнаружили в салоне авто еще один предмет, похожий на пистолет Глок с патронами", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчину задержали. Он оказался иностранцем, 1998 года рождения.
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Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.
До этого в Киеве задержали торговца оружием из Житомира. У него изъяли автомат, два пистолета-пулемета, около 2000 патронов к ним и десять гранат.
Также Korrespondent.net писал о разоблачении масштабной схемы выдачи незаконных разрешений на оружие. Всего обнаружили более двух тысяч случаев выдачи разрешений с грубыми нарушениями закона, и использованием поддельных документов.
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