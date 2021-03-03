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В Киеве пьяный водитель такси сбил на “зебре” мать с малышом

Комментариев: 2
Женщина получила травмы, ребенок не пострадал.
ДТП произошло в Днепровском районе Киева
ДТП произошло в Днепровском районе Киева
t.me/dtpkievua

ДТП с участием пешеходов произошло в Киеве в среду, 3 марта.

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Об этом сообщил Телеграм-паблик dtp.kiev.ua, показав фото с места.

Авария произошла в Днепровском районе столицы. Женщина с маленьким ребенком в коляске переходила дорогу по пешеходному переходу. На “зебре” на нее наехала машина такси марки Рено.

Мать успела оттолкнуть коляску в сторону тротуара, а сама очутилась на капоте и лобовом стекле, - написали очевидцы в соцсети.

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Женщина получила множественные ушибы. Ее малыш не пострадал.

Виновник аварии пытался уехать, его задержали свидетели в 200 метрах от места ЧП. Как выяснилось, таксист сел пьяным за руль, в его крови выявили 2,71 промилле спиртного.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове на маршрутку с пассажирами упал бетонный столб.

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Теги: ДТП, авария, Киев, столица, такси
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Комментариев (2)
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Vixerunt    03.03.2021, 12:53
Оценка:  +3
Vixerunt
у этого водилы морда пропитого алкоголика; таким вообщ. права давать нельзя.
lusyika    03.03.2021, 12:36
Оценка:  +4
lusyika
Забрати права пожитєво, падло!!!!!!
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