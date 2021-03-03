Рабочие неаккуратно обрезали деревья.

Под Киевом коммунальщики испортили могилы, работая на кладбище Кадр из видео

Под Киевом, в Буче, местные коммунальщики испортили могилы во время проведения работ на кладбище. Были сломаны заборы, разбиты таблички, кресты, столы и надгробные плиты. Подробности передает “Ирпень“, ссылаясь на слова очевидцев.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел на территории кладбища №2. Коммунальщики приехали туда с целью провести работы по обрезке деревьев, которые представляли опасность. Когда местные жители пришли на кладбище, то увидели их последствия.

Деревья были обрезаны неаккуратно. Ветки повредили таблички, могильные кресты, надгробья, заборы и другие ритуальные объекты. Кроме того, работники оставили на могилах опилки, а на некоторых и вовсе сложили ветки.

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Местные жители недовольны не только качеством выполненных работ, но и тем, что коммунальщики спилили дубы, возраст которых превышает сотни лет. При этом пеньки и сухие деревья тронуты не были.

Главный смотритель кладбищ Бучанской ОТГ Сергей Капличный объяснил, что деревья срезали из-за заявлений граждан. В 2020 году одна из веток упала и зацепила женщину. Перед началом работ коммунальщики прошли инструктаж и получили необходимое оборудование. Он также отметил, что власти не отказываются от ответственности и готовы возместить нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто влетело в остановку с людьми.