Люди собрались в центре города.

В Киеве начались митинги в поддержку Шария, закрытых каналов и ФОП Партия Шария / Telegram

В Киеве в среду, 3 марта, проходят сразу три митинга. Акции устроили сотрудники закрытых каналов, депутаты и сторонники “Партии Шария“, а также участники движения saveФОП. Подробности передает Telegram-канал “KlymenkoTime“ и канал партии.

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Так, в центре Киева собрались сторонники Анатолия Шария. На акции находятся и депутаты от данной партии. Отмечается, что они вышли, чтобы “бороться с политическими репрессиями“, “давлением власти“ и “чисткой“ оппозиционных партий.

В это же время под Мариинским дворцом проходит митинг сотрудников закрытых телеканалов NewsOne, 112 и ZiK. Люди ждут появления президента Евросовета Шарля Мишеля, который находится с официальным визитом в Киеве.

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Участники движения saveФОП устроили протест под зданием Верховной Рады. Также указывается, что некоторые предприниматели отправились на акцию к сотрудникам закрытых каналов. Они требуют от властей сохранить упрощенную систему налогообложения.

Ранее сообщалось, что под Киевом коммунальщики испортили могилы во время проведения работ на кладбище.