В Киеве начались митинги в поддержку Шария, закрытых каналов и ФОП
В Киеве в среду, 3 марта, проходят сразу три митинга. Акции устроили сотрудники закрытых каналов, депутаты и сторонники “Партии Шария“, а также участники движения saveФОП. Подробности передает Telegram-канал “KlymenkoTime“ и канал партии.
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Так, в центре Киева собрались сторонники Анатолия Шария. На акции находятся и депутаты от данной партии. Отмечается, что они вышли, чтобы “бороться с политическими репрессиями“, “давлением власти“ и “чисткой“ оппозиционных партий.
В это же время под Мариинским дворцом проходит митинг сотрудников закрытых телеканалов NewsOne, 112 и ZiK. Люди ждут появления президента Евросовета Шарля Мишеля, который находится с официальным визитом в Киеве.
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Участники движения saveФОП устроили протест под зданием Верховной Рады. Также указывается, что некоторые предприниматели отправились на акцию к сотрудникам закрытых каналов. Они требуют от властей сохранить упрощенную систему налогообложения.
Ранее сообщалось, что под Киевом коммунальщики испортили могилы во время проведения работ на кладбище.
По чем на этот раз "подработка" ?