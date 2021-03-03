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В Киеве начались митинги в поддержку Шария, закрытых каналов и ФОП

Комментариев: 14
Люди собрались в центре города.
В Киеве начались митинги в поддержку Шария, закрытых каналов и ФОП
В Киеве начались митинги в поддержку Шария, закрытых каналов и ФОП
Партия Шария / Telegram

В Киеве в среду, 3 марта, проходят сразу три митинга. Акции устроили сотрудники закрытых каналов, депутаты и сторонники “Партии Шария“, а также участники движения saveФОП. Подробности передает Telegram-канал “KlymenkoTime“ и канал партии.

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Так, в центре Киева собрались сторонники Анатолия Шария. На акции находятся и депутаты от данной партии. Отмечается, что они вышли, чтобы “бороться с политическими репрессиями“, “давлением власти“ и “чисткой“ оппозиционных партий.

В это же время под Мариинским дворцом проходит митинг сотрудников закрытых телеканалов NewsOne, 112 и ZiK. Люди ждут появления президента Евросовета Шарля Мишеля, который находится с официальным визитом в Киеве.

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Участники движения saveФОП устроили протест под зданием Верховной Рады. Также указывается, что некоторые предприниматели отправились на акцию к сотрудникам закрытых каналов. Они требуют от властей сохранить упрощенную систему налогообложения.

Ранее сообщалось, что под Киевом коммунальщики испортили могилы во время проведения работ на кладбище.

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Теги: митинг, протест, акция, Киев, Анатолий Шарий, ФОП, телеканалы
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Комментариев (14)
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Путин-Xyйло    03.03.2021, 14:01
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А что ФОПы у Петушария забыли? Или решили на 3оопарк глянуть
Путин-Xyйло    03.03.2021, 14:02
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Сделали Толи-ку "массовку"
lusyika    03.03.2021, 13:59
Оценка:  0
lusyika
Чи королева якоїсь країни
lusyika    03.03.2021, 13:59
Оценка:  0
lusyika
Ну якщо це мітінг, то я Шерон Стоун !!!!!!!
Духовный_скреп    03.03.2021, 13:48
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Быдло проплаченное
Операторська    03.03.2021, 13:25
Оценка:  +4
Операторська
по чому опіум для народу ?
shk67    03.03.2021, 13:54
Оценка:  +4
shk67
У шарикова по 350 грн.
Свидома-Погань    03.03.2021, 13:11
Оценка:  -29
Свидома-Погань
Почему нет патриотов Украины??? Где провокации??? Где избиение полиции???
Свидома-Погань    03.03.2021, 13:08
Оценка:  -26
Свидома-Погань
хоть тут саросятина срать сегодня будет...привет минурасты)))
WTF2wtf    03.03.2021, 13:03
Оценка:  +5
WTF2wtf
Мертвечук только плакался, что за наличку продукты покупает из за санкций, бедняжка ... это он об этих своих продуктах трындел?
По чем на этот раз "подработка" ?
shk67    03.03.2021, 13:55
Оценка:  +3
shk67
350 грн
ЗаелоПластинку    03.03.2021, 13:01
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Если они хотят бороться с политическими репрессиями, то пусть валят на россию. Там есть против чего бороться
Woodbrother    03.03.2021, 12:57
Оценка:  +6
Woodbrother
Очередная тусовка любителей 200-500 грн. за стояние с плакатиком, напечатанным в типографии.
ЗаелоПластинку    03.03.2021, 13:02
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Я за 500 грн из дома ленился бы выйти. Хотя, честно говоря, за Шмария я бы не вышел ни за какие деньги.
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