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В Киеве "пранкер" атаковал патрульных тарелкой со сливками

Комментариев: 4
Молодой человек сознался, что хотел снять видео и заработать на просмотрах.
В Киеве "пранкер" атаковал патрульных тарелкой со сливками
© kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве "пранкер" атаковал патрульных тарелкой со сливками
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В центре Киева молодой человек атаковал полицейских тарелкой со сливками. Так он хотел снять видео и заработать на просмотрах. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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К машине патрульных полицейских, которые дежурили на Майдане Независимости, подошел молодой человек и сообщил копам, что через минуту на Крещатике произойдет ДТП. В следующий момент он достал из-за спины тарелку со сливками и ударил ею полицейского в лицо, а затем попытался убежать.

Хулигана догнали и задержали. На допросе он признался, что затеял всё ради заработка на просмотрах отснятого видео. Теперь же за нападение на патрульного полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей, ему сообщено о подозрении.

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Следствие ведется по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Северодонецке на патрульных напали с ножом. Инцидент произошел во время патрулирования города.

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Теги: полицейские, пранк, Киев, хулиганство
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Комментариев (4)
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ZE_PO    03.03.2021, 19:52
Оценка:  -23
ZE_PO
Баровито жжет)
Красава!
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 20:52
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Получит пиzдюлей от полицаев и вполне заслужено. А ты, баровитый херой Красава, можешь повторить - только полицаи будут тебя пиzдить еще жестче, и тоже вполне заслуженно
Потому_что    03.03.2021, 19:34
Оценка:  +6
Потому_что
Сказочный долбоеп.
ЗaелoПлаcтинку    03.03.2021, 18:40
Оценка:  -30
ЗaелoПлаcтинку
Где атака ??? Парень просто накормил их белком
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