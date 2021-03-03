В Киеве "пранкер" атаковал патрульных тарелкой со сливками

Молодой человек сознался, что хотел снять видео и заработать на просмотрах.

В центре Киева молодой человек атаковал полицейских тарелкой со сливками. Так он хотел снять видео и заработать на просмотрах. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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К машине патрульных полицейских, которые дежурили на Майдане Независимости, подошел молодой человек и сообщил копам, что через минуту на Крещатике произойдет ДТП. В следующий момент он достал из-за спины тарелку со сливками и ударил ею полицейского в лицо, а затем попытался убежать.

Хулигана догнали и задержали. На допросе он признался, что затеял всё ради заработка на просмотрах отснятого видео. Теперь же за нападение на патрульного полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей, ему сообщено о подозрении.

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Следствие ведется по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Северодонецке на патрульных напали с ножом. Инцидент произошел во время патрулирования города.