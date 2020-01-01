В Киеве копу ударили в лицо тарелкой со сливками
Киевлянин решил снять "эффектное" видео для YouTube, чтобы собрать деньги и ударил полицейскому в лицо тарелкой со сливками. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба столичной полиции.
На Майдане Незалежности он подошел к машине дежуривших полицейских и сообщил им, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.
Пока патрульный думал, мужчина ударил ему в лицо тарелкой со сливками и бросился бежать. Однако, вскоре его удалось задержать и доставить в участок, где он рассказал, что на такой шаг пошел чтобы заработать денег от просмотров снятого видео.
Против нападавшего открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в США коллекционер заработал более $6 млн на продаже 10-секундого видео.
А пару недель назад дочь эмира Дубая тайно записала видео, в котором назвала себя заложницей.
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