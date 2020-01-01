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В Киеве копу ударили в лицо тарелкой со сливками

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Мужчина снимал на видео свое нападение на копа и планировал на нем заработать денег, однако вместо этого получит судимость.

Киевлянин решил снять "эффектное" видео для YouTube, чтобы собрать деньги и ударил полицейскому в лицо тарелкой со сливками. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба столичной полиции.

На Майдане Незалежности он подошел к машине дежуривших полицейских и сообщил им, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.

Пока патрульный думал, мужчина ударил ему в лицо тарелкой со сливками и бросился бежать. Однако, вскоре его удалось задержать и доставить в участок, где он рассказал, что на такой шаг пошел чтобы заработать денег от просмотров снятого видео.

Против нападавшего открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в США коллекционер заработал более $6 млн на продаже 10-секундого видео.

А пару недель назад дочь эмира Дубая тайно записала видео, в котором назвала себя заложницей.

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Теги: Киев, видео, задержание, полицейский, пранк
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Источник: korrespondent.net

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