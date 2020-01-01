В Киеве продолжается рост новых случаев COVID

Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

В Киеве за минувшие сутки, 3 марта, выявили 868 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это почти на 200 случаев заражения больше, чем за предыдущие сутки.

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Среди заразившихся вчера: 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 45 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+183) и Оболонском (+130) районах.

Состояние здоровья 108 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

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С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 140 006 случаев коронавируса. Выздоровели 95 695 человек (310 – за минувшие сутки), а 2 718 – умерли (21 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 41 593 человек.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 4 марта 2021 года было подтверждено 1 374 762 случая СOVID-19. Выздоровели 1 186 873 человека, а 26 591 – умерли.