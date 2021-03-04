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В Киеве на вокзале мужчине поездом отрезало ноги

Комментариев: 1
Пострадавший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. После наезда поезда его экстренно отправили в медучреждение.
В Киеве на вокзале мужчине поездом отрезало ноги
uz.gov.ua

На Центральном железнодорожном вокзале Киева произошло ЧП - мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта, около 16 часов.

"Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. Позже будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Ранее в Киеве ВАЗ попал под поезд. Водитель пренебрег предупредительными сигналами о приближении поезда и попытался переехать через переезд. В ДТП погиб пассажир.

Также сообщалось о том, что под Днепром перевернулись восемь вагонов поезда. Были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Авария заблокировала движение других поездов в двух направлениях.

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Теги: Украина, Киев, Поезд, вокзал, Железнодорожный вокзал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 19:34
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Блиять. До 16 часов все было нормально. Но тут появился долбойоб. Итог: долбойоб - безногий калека и стресс у машиниста.
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