В Киеве на вокзале мужчине поездом отрезало ноги

Пострадавший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. После наезда поезда его экстренно отправили в медучреждение.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева произошло ЧП - мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта, около 16 часов.

"Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. Позже будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Ранее в Киеве ВАЗ попал под поезд. Водитель пренебрег предупредительными сигналами о приближении поезда и попытался переехать через переезд. В ДТП погиб пассажир.

Также сообщалось о том, что под Днепром перевернулись восемь вагонов поезда. Были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Авария заблокировала движение других поездов в двух направлениях.

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