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Ученые показали, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый

Комментариев: 6
Умерший в возрасте 31 года князь Ярослав вовсе не был седобородым пожилым человеком, как его изображали ранее.

Ученые наново воссоздали лицо киевского князя Ярослава Мудрого, который правил в первой половине 11 века. Голограмма с его изображением отныне будет демонстрироваться в заповеднике София Киевская. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает ТСН.

Отмечается, что уникальную призму для демонстрации реальной внешности киевского князя сделали на заказ в Дании.

Настоящее лицо Ярослава Мудрого было воссоздано в рамках проекта Украина. Возвращение своей истории.

До этого Ярослава знали по изображению, созданному в советские времена. Оказалось, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без длинной бороды и привлекательней.

Напомним, в своей время Ярослав Мудрый был признан Величайшим Украинцем. Он победил в проекте Великие Украинцы на одном из телеканалов.

Позже сообщалось, что украинцы считают князя Владимира выдающимся госдеятелем Украины.

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Теги: Киев, музей, Ярослав Мудрий, экспонат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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sansantral    04.03.2021, 20:36
Оценка:  0
sansantral
Короче сели в машину времени и метнулись назад в будущее, заселфились и по селфи голограмму замастырили!
Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 20:19
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Ярослав таки был пожилым седобородым человеком, поскольку прожил 68 лет.
Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 20:21
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Г+Г по причине своей тупости перепутали его с другим Ярославом, который жил на 200 лет позже.
П    04.03.2021, 20:34
Оценка:  +1
П
Владимировича со Всеволодовичем не путайте.
Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 21:02
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
В статье речь идет про Владимировича. Он умер в 1054, а родился не позже 988 г. Он никак не мог умереть в 31 год. Это ты путаешь, братан.
Брюква_и_Клюква    04.03.2021, 21:09
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Он был Великим князем киевским с 1019 по 1054 годы. То есть, по твоему мнению, он правил больше. чем жил?) Нестор и Ипатий в помощь, братан.
П    04.03.2021, 21:25
Оценка:  0
П
Ну так ты же пишешь: "...перепутали его с другим Ярославом, который жил на 200 лет позже". А это Всеволодович. Но он то же не мог умереть в 31 год, так как умер в 56.
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