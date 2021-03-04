Ученые показали, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый

Умерший в возрасте 31 года князь Ярослав вовсе не был седобородым пожилым человеком, как его изображали ранее.

Ученые наново воссоздали лицо киевского князя Ярослава Мудрого, который правил в первой половине 11 века. Голограмма с его изображением отныне будет демонстрироваться в заповеднике София Киевская. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает ТСН.

Отмечается, что уникальную призму для демонстрации реальной внешности киевского князя сделали на заказ в Дании.

Настоящее лицо Ярослава Мудрого было воссоздано в рамках проекта Украина. Возвращение своей истории.

До этого Ярослава знали по изображению, созданному в советские времена. Оказалось, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без длинной бороды и привлекательней.

Напомним, в своей время Ярослав Мудрый был признан Величайшим Украинцем. Он победил в проекте Великие Украинцы на одном из телеканалов.

Позже сообщалось, что украинцы считают князя Владимира выдающимся госдеятелем Украины.

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