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Под Киевом джип сбил подростка на пешеходном переходе

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Медики диагностировали у парня открытые переломы обеих ног, его срочно госпитализировали.

В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Jeep совершил наезд на 15-летнего парня, который переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил Киев.Оперативный в Facebook.

Отмечается, что подросток получил открытые переломы обеих ног. Первую помощь ему оказали сотрудники Департамента охраны, после чего парня госпитализировали на "скорой".

Как сообщалось, накануне в Киеве, возле станции метро Сырец, авто после столкновения с другими машинами и троллейбусом вылетело на остановку с людьми. Обошлось без пострадавших.

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Теги: ДТП, видео, подросток, Джип, Jeep, перелом, Вишневое
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Источник: korrespondent.net

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