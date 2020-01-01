Под Киевом джип сбил подростка на пешеходном переходе
Медики диагностировали у парня открытые переломы обеих ног, его срочно госпитализировали.
В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Jeep совершил наезд на 15-летнего парня, который переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил Киев.Оперативный в Facebook.
Отмечается, что подросток получил открытые переломы обеих ног. Первую помощь ему оказали сотрудники Департамента охраны, после чего парня госпитализировали на "скорой".
Как сообщалось, накануне в Киеве, возле станции метро Сырец, авто после столкновения с другими машинами и троллейбусом вылетело на остановку с людьми. Обошлось без пострадавших.
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