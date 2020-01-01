В Киеве сняли на видео, как собака соблюдала ПДД
В Киеве собака переходила дорогу, строго соблюдая правила дорожного движения.
Об этом сообщил паблик Киев Оперативный, показав видео в Facebook.
Многим пешеходам следовало бы взять несколько уроков по адекватному пересечению улицы у этого умного пса, - написали авторы публикации.
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На ролике видно, что животное подошло к “зебре”, чтобы попасть на другую сторону улицы. При этом, прежде чем ступить на пешеходный переход, собака подождала, когда остановится авто. А потом пошла строго по нарисованным линиям “зебры”.
Машина пропустила питомца, а комментаторы отметили, что далеко не все люди ведут себя на переходе, как этот пес.
Напомним, ранее мы писали, что на Львовщине псы принесли во двор человеческую ногу.