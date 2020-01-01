СOVID: Количество зараженных в Киеве быстро растет

Количество новых случаев приближается к тысяче в сутки.

Мэр отчитался о ситуации в городе кадр из видео

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 910 новых случаев заражения коронавирусом. В целом с начала эпидемии – 140 916 случаев. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

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По данным градоначальника, за вчерашний день инфекцию выявили у:

495 женщин в возрасте от 18 до 99 лет;

365 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;

15 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 35 мальчиков от 2 до 17 лет.

Больше всего новых случаев подтвердили в Деснянском (162), Дарницком (156) и Подольском (95) районах города.

Кличко / Телеграм

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Вчера медикам пришлось госпитализировать 120 пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 17 летальных случаев от вируса, всего – 2 735.

За прошедшие сутки 454 киевлянина признаны выздоровевшими от коронавируса. Всего таких уже 96 149.

Напомним, в целом по Украине уже вторые сутки фиксируют более 10 тысяч новых случаев COVID. Продолжают болеть более 167 тысяч украинцев.