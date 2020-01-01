Прятался в кустах: В Киеве убийца убегал от полиции через окно
В Киеве полиция поймала предполагаемого убийцу, который пытался убежать через окно квартиры и спрятаться в кустах. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.
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По имеющимся данным, одна из жительниц столицы обратилась в полицию с заявлением, что в квартире ее соседей слышны звуки драки и крики.
Прибывшие на место вызова патрульные постучали в дверь квартиры, на которую поступили жалобы. Внезапно ее открыл мужчина, а затем сразу закрыл. Правоохранители успели заметить на полу пятна крови и вызвать дополнительный экипаж.
Примечательно, что подозреваемый решил убежать от полиции через окно. Выпрыгнув, он попытался спрятаться в кустах, но его заметили и задержали.
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Патрульные обнаружили в квартире мужчину с ножевыми ранениями и испуганную женщину. Врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался по пути в больницу.
На месте происшествия сейчас работают оперативники для выяснения обстоятельств случившегося, а также избрания правовой квалификации действиям обвиняемого мужчины.
Ранее сообщалось, что избивавшая детей стоматолог из Ровно продолжает работать.