Потерпевший скончался от ножевых ранений по пути в больницу.

Прятался в кустах: В Киеве убийца убегал от полиции через окно Полиция / Facebook

В Киеве полиция поймала предполагаемого убийцу, который пытался убежать через окно квартиры и спрятаться в кустах. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По имеющимся данным, одна из жительниц столицы обратилась в полицию с заявлением, что в квартире ее соседей слышны звуки драки и крики.

Прибывшие на место вызова патрульные постучали в дверь квартиры, на которую поступили жалобы. Внезапно ее открыл мужчина, а затем сразу закрыл. Правоохранители успели заметить на полу пятна крови и вызвать дополнительный экипаж.

Примечательно, что подозреваемый решил убежать от полиции через окно. Выпрыгнув, он попытался спрятаться в кустах, но его заметили и задержали.

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Патрульные обнаружили в квартире мужчину с ножевыми ранениями и испуганную женщину. Врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался по пути в больницу.

На месте происшествия сейчас работают оперативники для выяснения обстоятельств случившегося, а также избрания правовой квалификации действиям обвиняемого мужчины.

Ранее сообщалось, что избивавшая детей стоматолог из Ровно продолжает работать.