Один из автомобилей полностью сгорел.

В Киеве на "трассе смерти" произошло ДТП: Есть погибшие Нацполиция

В Оболонском районе Киеве на Гостомельском шоссе, которое в соцсетях прозвали “трассой смерти“ из-за частых аварий, произошло очередное ДТП. В результате происшествия погибли люди. Подробности передает пресс-служба полиции и очевидцы в соцсетях.

Читай также: Шесть украинцев погибли в ДТП в Польше

По имеющимся данным, в аварии погибли двое пассажиров. Остальные участники ДТП получили травмы различной степени и были госпитализированы в больницу.

В результате случившегося один из автомобилей перевернулся и полностью сгорел. В данный момент на месте работают оперативники. Правовая квалификация будет дана по итогам проверки.

Фото с места ДТП Нацполиция

Читай также: На Харьковщине из-за незаконной вырубки леса под суд пойдут 15 человек

Как рассказали очевидцы в соцсетях, из-за происшествия на указанной дороге было парализовано движение транспорта. Части машин были разбросаны по территории трассы. На месте работала ГСЧС и бригады медиков.

Ранее сообщалось, что в ДТП с полицейским авто под Одессой погиб человек.