В Киеве на "трассе смерти" произошло ДТП: Есть погибшие
В Оболонском районе Киеве на Гостомельском шоссе, которое в соцсетях прозвали “трассой смерти“ из-за частых аварий, произошло очередное ДТП. В результате происшествия погибли люди. Подробности передает пресс-служба полиции и очевидцы в соцсетях.
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По имеющимся данным, в аварии погибли двое пассажиров. Остальные участники ДТП получили травмы различной степени и были госпитализированы в больницу.
В результате случившегося один из автомобилей перевернулся и полностью сгорел. В данный момент на месте работают оперативники. Правовая квалификация будет дана по итогам проверки.
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Как рассказали очевидцы в соцсетях, из-за происшествия на указанной дороге было парализовано движение транспорта. Части машин были разбросаны по территории трассы. На месте работала ГСЧС и бригады медиков.
Ранее сообщалось, что в ДТП с полицейским авто под Одессой погиб человек.