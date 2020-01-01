В Киеве за сутки выявили 682 новых COVID-случаев

Выздороветь удалось 138 гражданам.

В Киеве за сутки врачи выявили 682 новых пациентов c COVID-19. 18 человек умерли. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

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Так, по данным градоначальника, среди новых пациентов с коронавирусом была 381 женщина в возрасте 18 до 90 лет, 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка в возрасте от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В сообщении указывается, что за сутки выздороветь от коронавируса удалось 138 гражданам, а 18 больных скончались.

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Больше всего новых COVID-пациентов было выявлено в Днепровском районе Киева (107), Шевченковском (86) и Деснянском (85) районах.

Всего в столице коронавирусом заразились 141 598 людей, умерли – 2 753 человека, а выздоровели – 96 287.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19.