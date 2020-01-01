В Киеве столкнулись два авто, есть жертвы

Два человека погибли и еще несколько получили травмы в результате столкновения двух легковых авто на выезде из столицы.

На Гостомельском шоссе в Оболонском районе Киева в субботу, 6 марта, столкнулись Renault и Chevrolet, в результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Для выяснения обстоятельств происшествия оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей Renault и Chevrolet. В автопроисшествии погибли два человека ", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что другие участники ДТП получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы.

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