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В Киеве столкнулись два авто, есть жертвы

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Два человека погибли и еще несколько получили травмы в результате столкновения двух легковых авто на выезде из столицы.
Полиция выясняет причины аварии
Полиция выясняет причины аварии
facebook.com/UA.KyivPolice

На Гостомельском шоссе в Оболонском районе Киева в субботу, 6 марта, столкнулись Renault и Chevrolet, в результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Для выяснения обстоятельств происшествия оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей Renault и Chevrolet. В автопроисшествии погибли два человека ", - говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что другие участники ДТП получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы.

 

 
 
Напомним, сегодня в Днепропетровской обплсти столкнулись два грузовика, один человек погиб и двое пострадали.
 
Также сообщалось, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. Шесть украинцев погибло. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако, позже их число возросло до 35.

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Теги: Киев, ДТП, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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