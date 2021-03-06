Столица попала в "оранжевую" зону.

В Минздраве оценили возможность перевода Киева в "красную" зону карантина Минздрав / Facebook

Пока нет оснований переводить Киев в “красную“ зону карантина. Об этом сообщил замглавы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко, оценив возможность усиления ограничений. Его слова передает пресс-служба правительства.

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Так, в субботу, 6 марта, государственная комиссия ТЭБ и ЧС перевела Киев к из “желтой“ в “оранжевую“ зону карантина. В городе значительно превышено количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.

На заседании комиссии Виктор Ляшко отметил, что в ближайшее время переводить столицу в “красную“ зону не будут. Ситуация с COVID-19 там полностью соответствует показателям “оранжевой“ зоны.

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Комиссия также поручила КГГА увеличить число коек, которые подключены к кислороду. В данный момент их количество составляет 78%. Необходимый порог – 80%.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки выявили 682 новых COVID-случаев.