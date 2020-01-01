В Киеве уже более 142 тысяч случаев COVID

Продолжают болеть более 42 тысяч киевлян.

В Киеве в субботу, 6 марта, выявили 432 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. В столице с начала пандемии подтвердили уже 142 030 случаев коронавируса.

Читай также: В Минздраве оценили возможность перевода Киева в “красную“ зону карантина

Среди заразившихся вчера: 240 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 165 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, а также 27 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+93), Деснянском (+84) и Оболонском (+69) районах.

Состояние здоровья 50 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 142 030 случаев коронавируса. Выздоровели 96 328 человек (41 – за минувшие сутки), а 2 767 – умерли (14 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 42 935 человек.

Читай также: Более 17 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года было подтверждено 1 401 228 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 196 520 человек, а 27 022 – умерли.