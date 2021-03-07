Убийство женщины в Киеве: полицейская, 40 ран (18+)

Полиция выясняет все обстоятельства этого преступления.

По предварительным данным, женщина, тело которой без признаков жизни сегодня ночью, 7 марта, нашли на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева, была сотрудником полиции. Об этом в Facebook сообщает “Вартові еспресо“.

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Журналист Виталий Губин на своей странице в Facebook утверждает, что убитая - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова. Ей нанесли 40 ударов ножом.

Напомним, полиция получила сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины без признаков жизни сегодня ночью, примерно в 03:00. На место происшествия немедленно направили наряд полиции, следственно-оперативную группу, экспертов, кинологов.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Выясняются все обстоятельства этого убийства.

Ранее стало известно, что 44-летний киевлянин убил двух сестер, чтобы завладеть их квартирой. Одну девушку он отравил, а другую – застрелил в Голосеевском парке.

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