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В Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской (18+)

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Сотруднице полиции нанесли более 40 ударов ножом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/crimeahrg/

В Киеве правоохранители задержали 37-летнюю жительницу столицы, которую подозревают в убийстве сотрудницы одного из департаментов Нацполиции. Об этом в Facebook сообщила Киевская городская прокуратура.

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По предварительной информации, подозреваемая убила сотрудницу полиции из-за того, что между ними внезапно возник конфликт. Ранее они были знакомы друг с другом.

Погибшая – старший инспектор одного из Департаментов Национальной полиции Украины. Эксперты на её теле обнаружили многочисленные колото-резаные раны и другие травмы.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Задержанной сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, полиция получила сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины без признаков жизни на проспекте Бажана в Дарницком районе сегодня ночью, примерно в 03:00. Убитую нашли возле многоэтажного дома.

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Журналист Виталий Губин на своей странице в Facebook утверждает, что убитая - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова. Ей нанесли более 40 ударов ножом.

Ранее стало известно, что 44-летний киевлянин убил двух сестер, чтобы завладеть их квартирой. Одну девушку он отравил, а другую – застрелил в Голосеевском парке.

facebook.com/vartovi.espreso/

facebook.com/vartovi.espreso/

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Теги: Киев, женщина, убийство, подозреваемая, полиция, прокуратура
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