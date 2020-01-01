Как долго Киев будет в оранжевой зоне: назван срок

Попадания столицы в оранжевую зону карантина ожидали еще на прошлой неделе, говорят в Госпродпотребслужбе.

Стало известно, как долго Киев пробудет в оранжевой зоне карантина

Киев будет в оранжевой карантинной зоне в течение двух месяцев. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан, сообщает Украина 24 в воскресенье, 7 марта.

По его словам, попадания Киева в оранжевую зону ожидали еще неделю назад.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", - сказал Рубан.

Напомним, что в Украине уже свыше 1,4 млн случаев COVID-19. За прошедшие 24 часа зафиксировано 103 летальных исхода. Выздоровели 2 147 человек. С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились более 1,4 млн человек.

Также сообщалось, что в Киеве 432 новых COVID-больных за сутки. За сутки госпитализировали 50 киевлян. От инфекции скончалось 14 человек, выздоровел 41 житель столицы.

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