В Киеве главный флаг Украины приспустили из-за ветра

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий, так как порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока.

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за ветреной погоды. Об этом заявил замглавы КГГА Вячеслав Непоп, сообщает пресс-служба КГГА в воскресенье, 7 марта.

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказано в сообщении.

При этом флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

В горадминистрации отмечают, что к вечеру понедельника метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч (12.5 м/с - ред.), поэтому, вероятно, поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

Сейчас сооружение флагштока является самым большим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на март. Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Также сообщалось, что Украине прогнозируют частые засухи и суховеи. Засухи в Украине участятся на треть, а сезон градов сместится на весну и осень, говорят метеорологи.

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