В Деснянском районе Киева произошел взрыв

В Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Взрывной волной повредило окна в соседнем доме. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 21.00 на улице Радистов.

"После того как правоохранители получили соответствующее сообщение, туда отправились, следователи, кинологи с собакой, представители ГСЧС и врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, и после завершения проверки ему дадут правовую квалификацию", - говорится в сообщении.

Ранее в Черновцах произошел взрыв на складе торгового центра Майдан. Было установлено, что взрыв произошел из-за неисправной бойлера.

Также, на терртории общеобразовательной школе в селе Ивановка Очаковского района взорвался твердотопливный котел – под завалами разрушенной котельной остался человек.

Источник: https://censor.net/ru/n3251960