В Киеве при пожаре в бане погибли три человека

В Святошинском районе Киева в ночь на понедельник, 8 марта, произошел пожар в бане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, возгорание произошло в 01:26 в недостроенной бане размерами 10х8 м.

"В 03:10 пожар ликвидировали. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража.

Также на столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке.