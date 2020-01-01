В Киеве при пожаре в бане погибли три человека
К тушению пожара в недостроенной бане привлекались почти 30 спасателей и пять единиц техники.
В Святошинском районе Киева в ночь на понедельник, 8 марта, произошел пожар в бане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как сообщается, возгорание произошло в 01:26 в недостроенной бане размерами 10х8 м.
"В 03:10 пожар ликвидировали. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража.
Также на столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке.
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