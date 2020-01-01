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В Киеве при пожаре в бане погибли три человека

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К тушению пожара в недостроенной бане привлекались почти 30 спасателей и пять единиц техники.
Подробностей о погибших не сообщается
Подробностей о погибших не сообщается
ГСЧС

В Святошинском районе Киева в ночь на понедельник, 8 марта, произошел пожар в бане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, возгорание произошло в 01:26 в недостроенной бане размерами 10х8 м.

"В 03:10 пожар ликвидировали. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража. 

Также на столичной Оболони произошел крупный пожар на рынке.

 

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Теги: Киев, баня, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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