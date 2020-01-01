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Марш за права женщин переместился к Крещатику

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Участники марша выступают за равные права женщин и ратификацию Стамбульской конвенции. Марш охраняет большое количество правоохранителей.
Марш за права женщин в Киеве
Марш за права женщин в Киеве
Klymenko Time

В Киеве сегодня, 8 марта, проходит Марш за права женщин по маршруту: Майдан, Крещатик, Подол. Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Марш охраняет большое количество полицейских. Кроме того, митингующие выступают в поддержку Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Напомним, сегодня в Киеве в 13:00 начался Марш за права женщин.

Также ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

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Теги: Киев, женщины, марш, 8 марта, гендерное равенство
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Источник: korrespondent.net

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