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В Киеве "паровозиком" столкнулись четыре авто

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На пересечении Радунской и Градинской в Киеве сегодня в ДТП попали четыре легковых автомобиля.
ДТП в Киеве с участием четырех автомобилей
ДТП в Киеве с участием четырех автомобилей
Киев Оперативный

В Киеве на Троещине сегодня произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"ДТП-паровозик из 4 автомобилей произошло на пересечении Радунской и Градинской. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет.

ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный 
 

Ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе в Оболонском районе Киева в субботу, 6 марта, столкнулись Renault и Chevrolet, в результате два человека погибли.

Также, в Виннице дизельный поезд протаранил автомобиль ВАЗ-2106 на нерегулируемом железнодорожном переезде.

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Теги: Киев, ДТП, фото, Троещина
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Источник: korrespondent.net

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