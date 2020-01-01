В Киеве "паровозиком" столкнулись четыре авто

На пересечении Радунской и Градинской в Киеве сегодня в ДТП попали четыре легковых автомобиля.

ДТП в Киеве с участием четырех автомобилей Киев Оперативный

В Киеве на Троещине сегодня произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"ДТП-паровозик из 4 автомобилей произошло на пересечении Радунской и Градинской. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет.

ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе в Оболонском районе Киева в субботу, 6 марта, столкнулись Renault и Chevrolet, в результате два человека погибли.

Также, в Виннице дизельный поезд протаранил автомобиль ВАЗ-2106 на нерегулируемом железнодорожном переезде.

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