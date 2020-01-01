В Киеве прошел снегопад

Во второй половине дня в некоторых районах столицы усилился ветер и внезапно начался снегопад.

В Киеве сегодня, 8 марта, во второй половине дня усилился ветер и прошел снегопад. Видео опубликовали местные жители в соцсетях.

Снег начинал идти несколько раз. Земля во многих местах столицы успела покрыться слоем снега. Жители столицы активно делятся кадрами снегопада в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в центре Киева большая глыба льда и снега обрушилась на проходившую по тротуару девушку.

Также, в Киеве на женщину с крыши дома упала смесь снега и льда. Пострадавшая была госпитализирована больницу.

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