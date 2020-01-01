Автомобиль Porsche Cayenne вылетел с проезжей части и врезался в металлический отбойник. Водитель травмирован.

В результате ДТП в Киеве отбойник пронзил авто ДТП.kiev.ua

В Киеве сегодня, 8 марта, в результате ДТП металлический отбойник пронзил автомобиль насквозь. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Заболотного, возле Атмосферы Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник, водитель родился в рубашке, жив, только ногу зацепило. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве отбойник прошил авто насквозь

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине сегодня произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

Также, в Виннице дизельный поезд протаранил автомобиль ВАЗ-2106 на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet