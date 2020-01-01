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В Киеве отбойник прошил авто насквозь

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Автомобиль Porsche Cayenne вылетел с проезжей части и врезался в металлический отбойник. Водитель травмирован.
В результате ДТП в Киеве отбойник пронзил авто
В результате ДТП в Киеве отбойник пронзил авто
ДТП.kiev.ua

В Киеве сегодня, 8 марта, в результате ДТП металлический отбойник пронзил автомобиль насквозь. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Заболотного, возле Атмосферы Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник, водитель родился в рубашке, жив, только ногу зацепило. Полиция на месте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине сегодня произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

Также, в Виннице дизельный поезд протаранил автомобиль ВАЗ-2106 на нерегулируемом железнодорожном переезде.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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