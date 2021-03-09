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Второй раз за месяц: в столичном парке обнаружили труп женщины

Комментариев: 2
Три недели назад также в парке Партизанской славы был обнаружен труп девушки без следов насильственной смерти.
В парке Киева нашли труп женщины
В парке Киева нашли труп женщины
facebook.com/MunicipalnaVarta

В киевском парке Партизанской славы в понедельник, 8 марта, обнаружено тело женщины, перевернутое лицом вниз, без признаков жизни. Об этом сообщается на странице Муниципальной варты Киева в Facebook.

"Женщину без признаков жизни обнаружено около восьми утра сотрудниками Муниципальной охраны. Предварительная причина смерти - передозировка лекарственными препаратами", - указано в сообщении.

На место события вызвали правоохранителей. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Напомним, меньше месяца назад в этом же парке был обнаружен труп девушки без следов насильственной смерти. По словам полиции, девушка могла замерзнуть.

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Теги: Киев, женщины, парк, женщина, труп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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FREEMANY25    09.03.2021, 00:21
Оценка:  -21
FREEMANY25
По паркам лежат закладки контролируемые СБУ . Кому смерть - а кому погоны.
WTF2wtf    09.03.2021, 00:44
Оценка:  +3
WTF2wtf
"Еврей родом из Донецка" ,
ты на дурке сколько лежал?
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