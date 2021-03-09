Второй раз за месяц: в столичном парке обнаружили труп женщины

Три недели назад также в парке Партизанской славы был обнаружен труп девушки без следов насильственной смерти.

В киевском парке Партизанской славы в понедельник, 8 марта, обнаружено тело женщины, перевернутое лицом вниз, без признаков жизни. Об этом сообщается на странице Муниципальной варты Киева в Facebook.

"Женщину без признаков жизни обнаружено около восьми утра сотрудниками Муниципальной охраны. Предварительная причина смерти - передозировка лекарственными препаратами", - указано в сообщении.

На место события вызвали правоохранителей. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Напомним, меньше месяца назад в этом же парке был обнаружен труп девушки без следов насильственной смерти. По словам полиции, девушка могла замерзнуть.

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