В Киеве протестуют против “судейского произвола”
В центре Киева 9 марта устроили акцию протеста к съезду судей у стен Президент Отеля.
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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, выложив фото и видео с места событий.
Уточняется, что у входа в гостиницу дежурит много правоохранителей. Активисты пытаются попасть внутрь, но полиция их не пускает. Протестующие требуют назвать им официальную причину запрета на свободное передвижение.
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Известно, что судьи планируют выбрать новых представителей Высшего совета правосудия, а также назначить одного судью в Конституционный Суд. В свою очередь, митингующие заявляют, что недобросовестные члены ВСП и КСУ виноваты в “судейском произволе” и в том, что в государстве нет справедливых судов.
Также руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что ВСП “крышует самых отвратительных представителей судебной мафии”, таких, как глава ОАСК Павел Вовк.
Напомним, ранее мы писали, что в Бельгии вышли на протест работники секс-услуг.
не отпустили гулять на все четыре стороны только потому что он нацепил на себя вышиванку?