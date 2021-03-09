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В Киеве протестуют против “судейского произвола”

Комментариев: 3
Показаны фото и видео с места событий.
Протест в Киеве под Президент Отелем 9 марта
Протест в Киеве под Президент Отелем 9 марта
t.me/pavlovskynews

В центре Киева 9 марта устроили акцию протеста к съезду судей у стен Президент Отеля.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, выложив фото и видео с места событий.

Уточняется, что у входа в гостиницу дежурит много правоохранителей. Активисты пытаются попасть внутрь, но полиция их не пускает. Протестующие требуют назвать им официальную причину запрета на свободное передвижение.

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Известно, что судьи планируют выбрать новых представителей Высшего совета правосудия, а также назначить одного судью в Конституционный Суд. В свою очередь, митингующие заявляют, что недобросовестные члены ВСП и КСУ виноваты в “судейском произволе” и в том, что в государстве нет справедливых судов.

Также руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что ВСП “крышует самых отвратительных представителей судебной мафии”, таких, как глава ОАСК Павел Вовк.

В Киеве протест против "произвола судей"
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Протест в Киеве под Президент Отелем 9 марта
Протест в Киеве под Президент Отелем 9 марта
t.me/pavlovskynews

Напомним, ранее мы писали, что в Бельгии вышли на протест работники секс-услуг.

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Теги: Киев, протест, судьи
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Комментариев (3)
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Avenger_    09.03.2021, 11:32
Оценка:  0
Avenger_
Я так понял "произвол" - это когда бандита, похитившего и пытавшего человека (что было доказано судом)
не отпустили гулять на все четыре стороны только потому что он нацепил на себя вышиванку?
ГyнВсемогущий    09.03.2021, 11:18
Оценка:  -20
ГyнВсемогущий
Согласен,произвол налицо.Ведь должны были дать 15 лет.А дали всего 7...
Путин-Xyйло    09.03.2021, 11:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Все сосёшь, всесосощий
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