В Киеве за сутки выявили 201 новый случай COVID

Продолжают болеть более 43 тысяч киевлян.

В Киеве вчера, 8 марта, выявили 201 новый случай COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. В столице с начала пандемии подтвердили уже 142 517 случаев коронавируса.

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Среди заразившихся вчера: 95 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, а также 19 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском (+73), Деснянском (+37) и Шевченковском (+24) районах.

Состояние здоровья 37 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 142 517 случаев коронавируса. Выздоровели 96 330 человек, а 2 792 – умерли (7 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 43 385 человек.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 9 марта 2021 года было подтверждено 1 410 061 случай СOVID-19. Выздоровели 1 199 229 человек, а 27 204 – умерли.