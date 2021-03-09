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В Киеве 8 марта спасатели вызволяли девушку, закованную в ошейник

Комментариев: 1
В ошейнике сломался замок.
Спасатели освободили участницу игры
Спасатели освободили участницу игры
facebook.com/KARS.Kyiv/

Приключенческий квест 8 марта в Киеве закончился приездом спасателей.

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Об этом сообщила в Facebook Киевская служба спасения.

Как стало известно, по сценарию организаторов, девушке – участнице игры надели ошейник и застегнули. А после того, как пришло время его снимать, оказалось, что сделать это невозможно – сломался замок.

Пришлось вместо сказочных принцев вызывать бойцов службы спасения. Специалисты освободили беднягу из ошейника с помощью гидравлических ножниц. Такой невеселый квест, - написали авторы поста.

Также спасатели добавили, что девушке была оказана вся необходимая помощь.

Спасатели освободили участницу игры
Спасатели освободили участницу игры
facebook.com/KARS.Kyiv/

Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине бус слетел в кювет, много пострадавших.

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Теги: курьезы, спасатели, квест, Киев, 8 марта
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Комментариев (1)
МонШер    09.03.2021, 12:26
Оценка:  +5
МонШер
На фото- обычные клещи. У нас на складе такими откусывают проволоку. А гидравлические клещи журналист, наверное, никогда не видел, вот и пишет что попало.
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