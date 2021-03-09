В Киеве 8 марта спасатели вызволяли девушку, закованную в ошейник
В ошейнике сломался замок.
Приключенческий квест 8 марта в Киеве закончился приездом спасателей.
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Об этом сообщила в Facebook Киевская служба спасения.
Как стало известно, по сценарию организаторов, девушке – участнице игры надели ошейник и застегнули. А после того, как пришло время его снимать, оказалось, что сделать это невозможно – сломался замок.
Пришлось вместо сказочных принцев вызывать бойцов службы спасения. Специалисты освободили беднягу из ошейника с помощью гидравлических ножниц. Такой невеселый квест, - написали авторы поста.
Также спасатели добавили, что девушке была оказана вся необходимая помощь.
Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине бус слетел в кювет, много пострадавших.