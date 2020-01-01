В Киеве надолго закроют проезд по путепроводу на Кольцевой дороге

Стало известно, почему и на сколько ограничат движение.

По путепроводу в районе пересечения Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса нельзя будет проехать до 30 апреля.

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Об этом сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.

Дорога будет частично закрыта из-за ремонта. Первый этап реконструкции начался, поэтому движение уже ограничили.

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Сейчас коммунальщики работают в направлении ул. Заболотного и просп. Палладина. Рабочие обновляют деформационные швы и тротуар.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве отбойник прошил авто насквозь.

