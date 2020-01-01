Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве почти дотла сгорел автомобиль: Видео

Комментариев: 0
Причины пожара выясняет полиция.
В Киеве на парковке горело авто
В Киеве на парковке горело авто
скриншот видео

В Киеве 9 марта горела машина на парковке.

Читай также: В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд из-за “мизерной пенсии“

Об этом сообщил Киев Оперативный, показав видео с места ЧП.

Уточняется, что инцидент произошел на ул. Лисковской, 22. Авто, по данным паблика, загорелось внезапно.

Очевидцы вызвали спасателей. Но несмотря на то, что они оперативно приехали, машина успела сгореть почти дотла.

Читай также: В Киеве при пожаре в бане погибли три человека

Причины загорания пока неизвестны. Их должны установить правоохранители. Комментаторы пишут, что если это не поджог, то, скорее всего, могло произойти короткое замыкание.

Напомним, ранее мы писали, что на территории комбината в Кривом Роге произошло ДТП.

Поделись:
Теги: Киев, полиция, пожар, ГСЧС, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь