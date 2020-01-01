В Киеве почти дотла сгорел автомобиль: Видео

Причины пожара выясняет полиция.

В Киеве на парковке горело авто скриншот видео

В Киеве 9 марта горела машина на парковке.

Читай также: В Одессе бабушка подожгла Пенсионный фонд из-за “мизерной пенсии“

Об этом сообщил Киев Оперативный, показав видео с места ЧП.

Уточняется, что инцидент произошел на ул. Лисковской, 22. Авто, по данным паблика, загорелось внезапно.

Очевидцы вызвали спасателей. Но несмотря на то, что они оперативно приехали, машина успела сгореть почти дотла.

Читай также: В Киеве при пожаре в бане погибли три человека

Причины загорания пока неизвестны. Их должны установить правоохранители. Комментаторы пишут, что если это не поджог, то, скорее всего, могло произойти короткое замыкание.

Напомним, ранее мы писали, что на территории комбината в Кривом Роге произошло ДТП.

