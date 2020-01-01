В Киеве водитель автобуса возил пассажиров пьяным и без документов

Уровень алкоголя в крови мужчины превышал норму в 4 раза.

В Киеве водитель автобуса возил пассажиров пьяным. Кроме того, у него не было необходимых документов, а из компании, работающей на маршруте, его уволили давно. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции и “Сегодня“, ссылаясь на ответ КГГА.

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В сообщении указывается, что полиция остановила автобус “Богдан“ во вторник, 9 марта. Он был неисправным. Общаясь с водителем, правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Тест показал, что уровень алкоголя в его крови составлял 0,82 промилле. Данный показатель превышает норму в 4 раза.

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В Коммунальной службе перевозок КГГА рассказали, что водитель не работает в компании, обслуживающей маршрут, уже давно. Не исключается, что мужчина пользовался старыми документами, а новых актуальных документов у него не было.

“Нужно выяснить детали, например, узнавать за кем числится этот автобус“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Волыни пьяная 18-летняя девушка на иномарке и без прав устроила ДТП.