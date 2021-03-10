В Киеве за сутки в три раза выросло количество COVID-больных

Также стало больше госпитализаций, чем накануне.

Появилась обновленная статистика заболеваемости COVID в Киеве к 10 марта t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве за сутки коронавирусом заразилось 644 человека.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Это более чем в три раза превышает показатель заболеваемости днем ранее, когда был выявлен 201 новый случай инфицирования. Также выросло количество госпитализаций до 60 в сутки против 37 днем ранее.

Больше всего заболевших нашли в Днепровском районе – 116, в Оболонском – 85, в Дарницком – 79. В частности, в течение прошедших суток заразилось:

330 женщин, возрастом от 18 до 90 лет;

265 мужчин, возрастом от 18 до 94 лет;

21 девочка, возрастом от 1 до 17 лет;

28 мальчиков, возрастом от 1 до 17 лет.

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С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 143 161 жителя столицы. Всего болезнь побороло 96 686 человек, из них 356 за последние сутки. От осложнений за весь период пандемии умерло 2809 киевлян, 17 – за минувший день.

Напомним, ранее мы писали, что глава МОЗ “преобразился“ в Далай-ламу.

