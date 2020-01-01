В Киеве 14-летняя девочка-подросток упала с 18-го этажа

Он погибла на месте.

В Киеве вчера вечером, 9 марта, 14-летняя девочка-подросток упала с 18-го этажа жилого дома. От полученных травм она погибла на месте, сообщил Отдел коммуникации столичной полиции.

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Трагедия произошла на бульваре Кольцова. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу районного управления полиции, ювенальных полицейских, медиков.

По предварительной информации, погибшая девочка – жительница соседнего дома, где произошла эта трагедия. Полицейские сейчас опрашивают родителей девочки, родных, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы установить причины и все обстоятельства инцидента.

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После установления обстоятельств происшествия и проведения первоочередных следственных действий событию дадут правовую квалификацию.

Ранее стало известно, что в Киеве задержали 38-летнюю женщину, которая убила свою подругу-полицейскую. Она нанесла потерпевшей более 40 ударов ножом.