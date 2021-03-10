В Киеве у офиса Зеленского бастуют ветераны-силовики: Фото, видео

Протестующие хотят, чтобы им увеличили пенсии.

У Офиса президента в столице 10 марта собрались сотрудники силовых структур на пенсии.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews.

Митингующие прошлись маршем, а после стали требовать встречи с Владимиром Зеленским. Рабочая группа силовиков хочет рассказать президенту о проблеме низких пенсионных выплат для их поколения.

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Люди, в частности, возмущены, что тем, кто выходит на пенсию сейчас, платят в два-три раза больше, чем им. А тем, кто закончил служить раньше, по словам ветеранов, даже не собираются пересматривать выплаты в сторону увеличения.

Протестующие говорят, что это дискриминация. При этом они добавляют, что уже озвучивали проблему ранее, в феврале, тогда тоже был организован марш протеста, но с тех пор ничего не изменилось.

Силовики бастуют из-за низких пенсий 0:00 / 00:12

Ветераны требуют повысить им пенсии t.me/pavlovskynews

Ветераны требуют повысить им пенсии t.me/pavlovskynews

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