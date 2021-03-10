В Киеве у офиса Зеленского бастуют ветераны-силовики: Фото, видео
У Офиса президента в столице 10 марта собрались сотрудники силовых структур на пенсии.
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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews.
Митингующие прошлись маршем, а после стали требовать встречи с Владимиром Зеленским. Рабочая группа силовиков хочет рассказать президенту о проблеме низких пенсионных выплат для их поколения.
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Люди, в частности, возмущены, что тем, кто выходит на пенсию сейчас, платят в два-три раза больше, чем им. А тем, кто закончил служить раньше, по словам ветеранов, даже не собираются пересматривать выплаты в сторону увеличения.
Протестующие говорят, что это дискриминация. При этом они добавляют, что уже озвучивали проблему ранее, в феврале, тогда тоже был организован марш протеста, но с тех пор ничего не изменилось.
Напомним, ранее мы писали, что на Буковине рестораторы бастовали против жесткого карантина.