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В Киеве у офиса Зеленского бастуют ветераны-силовики: Фото, видео

Комментариев: 1
Протестующие хотят, чтобы им увеличили пенсии.
Ветераны требуют повысить им пенсии
Ветераны требуют повысить им пенсии
t.me/pavlovskynews

У Офиса президента в столице 10 марта собрались сотрудники силовых структур на пенсии.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews.

Митингующие прошлись маршем, а после стали требовать встречи с Владимиром Зеленским. Рабочая группа силовиков хочет рассказать президенту о проблеме низких пенсионных выплат для их поколения.

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Люди, в частности, возмущены, что тем, кто выходит на пенсию сейчас, платят в два-три раза больше, чем им. А тем, кто закончил служить раньше, по словам ветеранов, даже не собираются пересматривать выплаты в сторону увеличения.

Протестующие говорят, что это дискриминация. При этом они добавляют, что уже озвучивали проблему ранее, в феврале, тогда тоже был организован марш протеста, но с тех пор ничего не изменилось.

Силовики бастуют из-за низких пенсий
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Ветераны требуют повысить им пенсии
Ветераны требуют повысить им пенсии
t.me/pavlovskynews

Ветераны требуют повысить им пенсии
Ветераны требуют повысить им пенсии
t.me/pavlovskynews

Напомним, ранее мы писали, что на Буковине рестораторы бастовали против жесткого карантина.

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Теги: фото, видео, протест, Киев, силовики, пенсионеры, пенсии, Зеленский
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    10.03.2021, 12:10
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Як вчасно оце "Паловське" зазвичай опиняється на таких сходняках!
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