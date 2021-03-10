"Киевтеплоэнерго" объяснило, почему в феврале выросли платежки

В Киеве в феврале стоимость отопления увеличилась в среднем на 2 грн за 1 кв. м.

Среднемесячная температура в Киеве в феврале по сравнению с январем 2021 года снизилась на 2,2 градуса, поэтому стоимость отопления в жилых домах увеличилась в среднем на 2 грн за 1 кв. м. Такое заявление сделала пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго“.

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В сообщении отмечается, что объемы потребления тепла домами зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

Из-за сильных морозов в феврале 2021 года столичные дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе. Стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1Гкал составляет в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. м.

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Напомним, что в январе текущего года некоторые киевляне получили счета за отопление на десятки тысяч гривен. “Киевтеплоэнерго“ заявило, что это не ошибка, и объяснило причину появления “аномальных“ платежек.