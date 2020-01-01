Жительница Киева продавала через интернет каннабис и экстази

У “предпринимательницы” изъяли наркотических веществ на миллион.

За незаконный промысел женщине грозит до 8 лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили продавца наркотиков, которая сбывала запрещенные препараты через интернет.

Читай также: На Львовщине пьяный водитель обстрелял патрульных

Об этом сообщает ГУНП в Киеве.

Уточняется, что женщина организовала онлайн-магазин. С помощью интернет-площадки она на протяжении нескольких месяцев сбывала таблетки экстази, амфетамин, “Альфа PVP“ и каннабис. “Бизнесвумен” продавала наркотические вещества “из рук в руки” и отправляла по почте.

Правоохранители провели обыск и нашли на складе магазина 10 кг каннабиса, где-то 30 кустов конопли, пакетики с амфетамином, таблетки экстази в упаковке. Все это было изъято. По подсчетам оперативников, общая стоимость изъятых наркотиков и психотропов на черном рынке составляет свыше 1 миллиона грн.

Читай также: В Киевской области задержали иностранца с партией кокаина

Также полиция конфисковала телефоны, гаджеты и банковские карточки, которые использовались в незаконной деятельности. Вещдоки отправили на экспертизу.

Организатору наркобизнеса сообщили о подозрении. Ей за нелегальный промысел грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, установлены личности еще двоих вероятных участников “наркобизнеса”. Предположительно, один из них занимался сбытом товара, второй работал администратором. Продолжается досудебное расследование, причастность подозреваемых установит следствие.

За незаконный промысел женщине грозит до 8 лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

За незаконный промысел женщине грозит до 8 лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье 22-летний студент приторговывал наркотиками.