В Киеве конфликт между водителями закончился поножовщиной

Полиция открыла уголовное дело.

В Киеве правоохранители задержали 46-летнего местного жителя, который, управляя автомобилем, вступил в конфликт с другим водителем и ударил его ножом в живот. Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

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По версии досудебного следствия, конфликт между двумя водителями произошел на перекрестке улиц Малой Житомирской и Владимирский проезд. Словесная перепалка переросла в драку.

Злоумышленник сначала бил потерпевшего, а потом вынул нож и ударил его в живот. После этого фигурант быстро сел в машину и уехал. 46-летнего потерпевшего госпитализировали.

В столице немедленно ввели специальную полицейскую операцию, в ходе которой злоумышленника задержали.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве полиция задержала водителя автобуса “Богдан“, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было необходимых документов, а из компании, работающей на маршруте, его давно уволили.