В киевском вузе на 8 марта торжественно открыли туалет

Церемония открытия включала перерезание красной ленточки и шампанское.

Киевский вуз оскандалился с подарком на 8 марта кадр из видео

В государственном университете телекоммуникаций в Киеве к празднику 8 марта администрация решила провести торжественную церемонию открытия отремонтированного женского туалета. Видеозапись “торжества“ распространилась в социальных сетях и уже вызвала бурю насмешек и возмущения.

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На опубликованных кадрах видно, как представитель университетской администрации зачитывает пафосную речь со стихами и торжественно перерезает красную ленточку перед входом в туалет. После церемонии ее участники отправились выпить шампанского в соседней аудитории.

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На эту ситуацию отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он сообщил, что уже подготовил обращение в Министерство образования и науки с просьбой разобраться в обстоятельствах “торжества“.

“Чрезвычайно поражен такими “праздничными“ событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец“, - написал Креминь в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 8 марта спасатели вызволяли девушку, закованную в ошейник. В ошейнике сломался замок.