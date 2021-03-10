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В Киеве банда ромов обокрала ветерана АТО, но он всех задержал

Комментариев: 3
Мужчина оказался сотрудником правоохранительных органов.
Подозреваемые в преступлении
Подозреваемые в преступлении
facebook.com/MunicipalnaVarta/

В Киеве ветеран АТО, являющийся сотрудником правоохранительных органов, задержал группу лиц ромской национальности, которые его обокрали. Об этом в Facebook сообщила “Муниципальная охрана“.

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В сообщении отмечается, что эта группа лиц ромской национальности хорошо известна столичным правоохранителям. К её сфере “интересов“ относятся кражи, грабежи и мошенничество.

На этот раз злоумышленники обокрали мужчину, который оказался не только ветераном АТО, но и действующим правоохранителем. Сразу после кражи он задержал преступников и вызвал полицию.

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Ранее стало известно, что в киевском парке “Партизанской славы“ нашли тело женщины без признаков жизни. По предварительной информации, причина смерти - передозировка лекарственными препаратами.

facebook.com/MunicipalnaVarta/

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Теги: Киев, ветеран АТО, кража, ромы, правоохранитель
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Комментариев (3)
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П    10.03.2021, 18:27
Оценка:  +1
П
Цыгане имеют различные профессии: кражи, грабежи и мошенничество...
СтальнаяКрыса    10.03.2021, 18:20
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Ну и что с ним теперь будет? Да ничего, менты их отпустят. Идеальное решение, это собраться большой группе ветеранов АТО, и когда этих людей низшего сорта выпустят, устроить над ними суд Линча. Только так можно бороться с ромами ворами.
Брюква_и_Клюква    10.03.2021, 18:47
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Это будет не суд Линча. Суд Линча подразумевает наличие выборных обвинителя, защитника и присяжных из числа местной общины, пострадавшей от бандитов. То есть, бандитов судят люди, непосредственно от пострадавшие. И приговоры справедливые)
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