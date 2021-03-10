В Киеве банда ромов обокрала ветерана АТО, но он всех задержал

Мужчина оказался сотрудником правоохранительных органов.

В Киеве ветеран АТО, являющийся сотрудником правоохранительных органов, задержал группу лиц ромской национальности, которые его обокрали. Об этом в Facebook сообщила “Муниципальная охрана“.

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В сообщении отмечается, что эта группа лиц ромской национальности хорошо известна столичным правоохранителям. К её сфере “интересов“ относятся кражи, грабежи и мошенничество.

На этот раз злоумышленники обокрали мужчину, который оказался не только ветераном АТО, но и действующим правоохранителем. Сразу после кражи он задержал преступников и вызвал полицию.

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Ранее стало известно, что в киевском парке “Партизанской славы“ нашли тело женщины без признаков жизни. По предварительной информации, причина смерти - передозировка лекарственными препаратами.